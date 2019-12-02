Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу 4 декабря в Братиславе

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 4 декабря в Братиславе на полях саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ проведут очередную встречу для продолжения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом в понедельник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

"4 декабря в Братиславе на полях 26-го саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", - отметила Нагдалян.

В последний раз Мнацаканян и Мамедъяров встретились 24 сентября текущего года в Нью-Йорке.

В свою очередь Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило информацию о предстоящей встрече.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.