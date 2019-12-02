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Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Украинский президент хочет предложить переговоры в формате Украина - Россия - США

ВАРШАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в польском издании Gazeta Wyborcza.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал президент.

"Я спрошу на саммите [9 декабря], можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат", - добавил Зеленский. "Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - заявил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты в Крыму и на востоке страны, где преобладает русскоязычное население.

Власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно, и уже в марте президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.

Теги
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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