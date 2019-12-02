Парламент Азербайджана начал обсуждение вопроса о роспуске законодательного органа

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана приступил в понедельник на пленарном заседании к обсуждению вопроса обращения к президенту по роспуску парламента и назначению досрочных выборов в законодательный орган, сообщает корреспондент ТАСС.

"Проводимые во всех сферах жизни страны коренные реформы требуют совершенствования деятельности законодательной власти и обновления парламента", - сказал спикер Октай Асадов.

Депутат Милли меджлиса, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан" - ПЕА) Сиявуш Новрузов зачитал обращение депутатов от ПЕА к парламенту, в котором обоснована необходимость роспуска законодательного органа и проведения внеочередных выборов. В обращении говорится, что в нынешних условиях есть необходимость в совершенствовании парламента и его адаптации к проводимому в стране курсу реформ.

С инициативой роспуска Милли меджлиса 28 ноября выступили депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан", составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения парламента. Ранее зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов заявил, что впервые в истории современного Азербайджана парламентское большинство обратится к руководству страны с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы.

По закону

По конституции Азербайджана, право роспуска парламента и назначения выборов в парламент принадлежит президенту.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент действующего созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года. Тогда большинство - 69 мандатов - получила правящая партия "Ени Азербайджан", также в парламент прошли 43 независимых кандидата и 12 представителей от 11 других политических партий.

Парламентские выборы в стране проходят каждые пять лет. Очередные парламентские выборы в стране должны были пройти в ноябре 2020 года.