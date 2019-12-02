Генконференция МАГАТЭ утвердила Рафаэля Гросси новым гендиректором агентства

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Делегаты специальной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник утвердили Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора организации. Он стал шестым главой агентства со сроком полномочий по 2 декабря 2023 года.

Таким образом Генеральная конференция одобрила назначение Гросси, который был избран в октябре новым административным главой агентства на голосовании Совета управляющих МАГАТЭ. Выборы гендиректора проводились в связи со смертью в июле прежнего руководителя организации, японского дипломата Юкии Амано.

Гросси - опытный дипломат, представлявший свою страну в ряде международных организаций. В 1998-2001 годах он был представителем Аргентины в НАТО. В 2002-2007 годах возглавлял канцелярии генерального директора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В 2011-2013 годах был заместителем генерального директора МАГАТЭ. В 2013 году был назначен послом Аргентины в Австрии, постоянным представителем этой страны при международных организациях в Вене.

Генеральный директор МАГАТЭ возглавляет секретариат и руководит текущей работой агентства. Он избирается на четыре года с правом переизбрания. Ранее агентством руководили Уильям Стерлинг Коул (1957-1961, США), Арне Сигвард Эклунд (1961-1981, Швеция), Ханс Бликс (1981-1997, Швеция), Мухаммед аль-Барадеи (1997-2009, Египет), Юкия Амано (2009-2019, Япония). После смерти японца исполняющим обязанности гендиректора был назначен экс-постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.