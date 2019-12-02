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Спор вокруг Курил

Японский премьер надеется на решение вопроса о юге Курил на основе "нового подхода"

Ранее в Токио прошел митинг за "возвращение северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов. В нем приняли участие около 500 человек

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил в понедельник надежду на скорейшее решение вопроса о южной части Курил на основе "нового подхода". Он заявил об этом на встрече в своей токийской резиденции с Масатоси Исигаки - мэром города Немуро, откуда эти острова хорошо видны в ясную погоду.

"Мы разделяем с президентом России [Владимиром] Путиным искреннее стремление к разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода, - цитирует телеканал NHK слова главы правительства. - Мы уже обеспечили авиационные поездки бывших жителей островов для посещения могил предков, на четырех северных островах (южной части Курил - прим. ТАСС) заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности".

"Мы отдаем себе отчет в том, что многие бывшие жители островов уже умерли, остальные находятся в преклонном возрасте, - сказал премьер Абэ. - Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки".

Мэр города Немуро и руководители других органов местного самоуправления северо-востока самого северного японского острова Хоккайдо в воскресенье приняли в Токио участие в митинге за "возвращение северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов. В нем приняли участие около 500 человек, включая бывших японских жителей островов. От правительства на мероприятии присутствовал министр по делам Окинавы и "северных территорий" Сэйити Это. После митинга собравшиеся прошли колонной по центру Токио, скандируя "верните северные территории!".

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона регулярно выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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