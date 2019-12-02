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СМИ: генпрокурор направил обвинительные заключения против Нетаньяху спикеру Кнессета

Авихай Мандельблит также сообщил, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер Израиля может запросить Кнессет о предоставлении ему иммунитета

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в понедельник спикеру Кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, в письме на имя спикера парламента генпрокурор указал, что слушания по делам Нетаньяху будут проводиться в Окружном суде Иерусалима. Мандельблит также проинформировал Эдельштейна, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер может запросить Кнессет о предоставлении ему иммунитета. При этом, как отмечает Kan, в нынешнем парламенте, избранном 17 сентября, еще не сформированы комиссии, которые должны рассматривать запрос премьера.

21 ноября Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По "делу "1000" обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По "делу 2000" премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты "Едиот ахронот" в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Следователи в 2017-2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам. В феврале 2019 года Мандельблит заявил, что намерен принять рекомендации полиции и выдвинуть обвинения, а также назначил дату для обязательных по закону досудебных слушаний. 7 октября в Иерусалиме завершились длившиеся четыре дня досудебные слушания, в ходе которых адвокатам Нетаньяху была предоставлена возможность переубедить Мандельблита в необходимости выдвигать обвинения.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября премьер назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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