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Конституционный суд Азербайджана рассмотрит вопрос о законности роспуска парламента

В Конституционном суде сообщили, что рассмотрят запрос президента страны Ильхама Алиева 4 декабря

БАКУ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в понедельник запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии роспуска Милли Меджлиса (парламента) основному закону страны. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"Прежде чем принять заключительное решение по постановлению Милли меджлиса, в нынешних условиях возникла необходимость в изучении позиции Конституционного суда Азербайджана относительно соответствия роспуска парламента статье 98.1 Конституции Азербайджана. Прошу принять решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса на основании данного постановления Конституции Азербайджана", - говорится в запросе президента.

Как сообщили в Конституционном суде запрос главы государства будет рассмотрен на пленуме КС 4 декабря.

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в понедельник подавляющим большинством голосов принял обращение к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в законодательный орган и соответствующее постановление. В документе подчеркнуто, что ускорение реформ и необходимость охвата ими всех ветвей власти "требуют совершенствования, повышения эффективности и обновления деятельности Милли меджлиса, приведения ее в соответствие с динамичным развитием страны и осуществляемой стратегией реформ". В нем также говорилось, что большинство депутатов считает невозможным в сложившихся условиях продолжать парламентскую деятельность и убеждено в необходимости проведения внеочередных выборов в парламент.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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