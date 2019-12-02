Турция перед саммитом НАТО заявила, что в последние годы не получила поддержки альянса

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара так и не получила в последние годы серьезной поддержки со стороны НАТО. Данное заявление сделано в понедельник в преддверии очередного саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне.

"В НАТО должны понимать и признавать проблемы других стран - членов, связанные с угрозой их национальной безопасности, а также решать их на тактическом и оперативном уровнях <...> В последние годы Турция так и не получила той решительной поддержки, которая она ожидала от НАТО. Несмотря на это, Турция со своей второй по величине армии в организации принимала участие в различных миссия НАТО. Мы продолжим вносить свой вклад, но также ожидаем поддержки в связи с нашими проблемами", - написал он на своей странице в Twitter.

Алтун также подчеркнул, что "коллективная безопасность является важнейшей опорой стабильности в мирное время и безопасности в военное". "Неспособность адекватно признать законное восприятие угроз и опасений в отношении стран-членов ослабит альянс и сделает НАТО менее вызывающей доверие", - добавил он.

Саммит НАТО пройдет в британской столице 3-4 декабря. Как сообщили в Анкаре, президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает на полях совещания провести двусторонние встречи с президентами США Дональдом Трампом и Франции Эмманюэлем Макроном и премьерами Великобритании и Германии Борисом Джонсоном и Ангелой Меркель.