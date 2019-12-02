Замглавы МВД Абхазии Кварацхелия будет временно исполнять обязанности министра

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Абхазии Леван Кварацхелия будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел. Соответствующий указ издал президент Рауль Хаджимба в понедельник во второй половине дня. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия на заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия Кварацхелия Левана Сергеевича", - говорится в указе.

В понедельник в первой половине дня президент освободил от должности министра внутренних дел Гарри Аршбу. Позже распоряжением премьер-министра Валерия Бганбы Казбек Кишмахов был освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Абхазии.

Парламент на внеочередном заседании в понедельник также проголосовал за освобождение от должности генерального прокурора и заместителя генерального прокурора Зураба Ачбы и Эшсоуа Какалии, которые написали заявления о своей отставке. Президент внес представления об освобождении Ачбы и Какалии от должностей.

Причиной увольнений стало осложнение криминогенной ситуации в стране, где только за последнюю неделю ноября было совершено убийство двух граждан, одно похищение, пять жителей республики получили ранения.