Прокуратура Косова предъявила обвинения в убийстве Оливера Ивановича шести сербам

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Специальная прокуратура непризнанного Косова предъявила обвинения в убийстве сербского политика Оливера Ивановича шести сербам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Среди обвиняемых - рядовые и руководители полиции северной части Косова и Метохии, а также секретарша Оливера Ивановича. Трое полицейских задержаны и уже несколько месяцев находятся в заключении. Местонахождение еще троих неизвестно, они объявлены в международный розыск.

Партия "Сербский список", представляющая интересы сербов Косова и Метохии, назвала обвинения "позорными и совершенно бездоказательными". По мнению представителей партии, Приштина пытается отвлечь внимание от судебного процесса в Гааге в отношении лидеров непризнанного Косова, обвиняемых в военных преступлениях.

Оливер Иванович был застрелен 16 января 2018 года в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ. Представители международных миссий в Косове осудили убийство политика и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.

Оливер Иванович - один из лидеров косовских сербов, в прошлом госсекретарь (заместитель министра) в Министерстве по делам Косова и Метохии Сербии. 21 января 2016 года он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях, совершенных против косовских албанцев в 1999 году, в феврале 2017 года приговор суда первой инстанции был отменен и начался новый судебный процесс. Иванович находился под домашним арестом, а с апреля 2017 года ему было разрешено защищать себя в суде, находясь на свободе. За последние годы ему многократно поступали угрозы, его автомобиль был дважды сожжен и один раз заминирован.

Расследование убийства Ивановича ведут правоохранительные органы непризнанного Косова. Из Приштины несколько раз звучали заявления о "прорывах в следствии", но никакой конкретной информации до сих пор опубликовано не было, при этом Косово отказалось допустить сербскую сторону к расследованию.