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Эрдоган отправил на доработку законопроект, включающий новый налог на проживание в отелях

Президент Турции счел нынешнюю версию проекта неуместной

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган отправил на доработку предложенный Великим национальным собранием Турции (ВНСТ, парламент) законопроект, подразумевающий введение налога на проживание в отелях на территории республики. Об этом сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.

"Президент отправил на доработку в парламент законопроект о налогах на услуги, поскольку счел его неуместным", - отмечается в заявлении.

Данный законопроект предполагает введение различных налогов, в том числе в отношении производителей электроэнергии. Именно из-за этой статьи президент вернул документ на доработку.

В середине ноября ВНСТ рассматривал возможность введения налога на проживание в отелях в Турции. Его инициатором выступила возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР). По словам депутата ПСР Мехмета Муша, новый налог будут платить непосредственно постояльцы.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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