Трамп подтвердил, что не будет направлять своих юристов на слушания по импичменту

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Белый дом не станет направлять своих полномочных представителей на новые слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, которые состоятся 4 декабря в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса. Американский лидер подтвердил это, беседуя в понедельник с журналистами в Белом доме перед отбытием на саммит НАТО в Лондоне.

На вопрос о том, почему он не направляет хотя бы одного из своих юристов на упомянутые слушания, Трамп ответил: "Потому что вся эта затея - надувательство". "Все это знают", - добавил глава американской администрации, представляющий Республиканскую партию США. При этом он в очередной раз обвинил контролирующих в настоящий момент Палату представителей Конгресса демократов, которые в сентябре инициировали процедуру импичмента, в использовании нечестных методов политической борьбы. "То, что они делают с нашей страной, - это абсолютное позорище!" - убежден Трамп.

Кроме того, глава Белого дома выразил мнение, что новые высказывания президента Украины Владимира Зеленского выбивают почву из-под ног у тех, кто настаивает на импичменте Трампа. "Украинский президент... очень решительно заявил, что президент Трамп не делал совершенно ничего предосудительного. Дело должно быть закрыто", - сказал Трамп. Зеленский в опубликованном в понедельник интервью журналу Spiegel и ряду других европейских изданий заверил, что не вел переговоры с Трампом по принципу "ты - мне, я - тебе".

О том, что Белый дом не будет участвовать в запланированных на 4 декабря слушаниях, в воскресенье объявил юрисконсульт Трампа Пэт Сиполлоне. Он направил письмо соответствующего содержания на имя председателя юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера (демократ, от штата Нью-Йорк).

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Детали процедуры

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палатой представителей в полном составе. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели от Демократической партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.