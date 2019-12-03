США к концу 2020 года построят новый участок ограждения на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. США возведут к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, стоимость работ составит около $400 млн. Как следует из опубликованного в понедельник вечером не сайте оборонного ведомства пресс-релизе, Пентагон уже определил подрядчика - им станет компания из Северной Дакоты.

"Fisher Sand and Gravel Co. получает контракт на $399,962 млн по строительству пограничной инфраструктуры по южному периметру заповедника "Кабеса Приета" в Аризоне. Завершение работ ожидается 30 декабря 2020 года", - отмечается в тексте. Других подробностей не приводится. По данным газеты The Washington Post, длина нового участка составит примерно 50 км.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона. Дополнительные участки стены протяженностью в 724 км американские власти планируют возвести к концу следующего года.

The Washington Post 2 ноября сообщала, что за последние месяцы злоумышленники с помощью приобретенных в магазинах за $100 аккумуляторных сабельных пил смогли преодолеть ограждения, чтобы попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил убежденность в том, что участки ограждения очень прочны и их можно легко отремонтировать даже после того, как их умышленно повредят.