СМИ: Трюдо и Трамп на саммите НАТО обсудят вопрос ратификации нового договора NAFTA

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведет личную встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Лондоне, в ходе которой обсудит с ним процесс ратификации Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По данным его источников, встреча состоится в лондонской резиденции американского посла в Великобритании. Один из источников утверждает, что "Канада потребует от США больше информации о том, как идет процесс ратификации соглашения с американской стороны".

Ранее в понедельник пресс-служба Трюдо распространила его расписание на вторник в Лондоне. В нем не значится встреча с Трампом, но есть встречи с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Нидерландов Марком Рютте, а также с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

28 ноября заместитель Трюдо Христя Фриланд провела в Вашингтоне переговоры, направленные на ускорение процесса ратификации USMCA. В начале ноября премьер-министр Канады на встрече в Оттаве с председателем комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричардом Нилом заявил, что в процессе ратификации нового торгового соглашения между Канадой и США наметилась позитивная динамика.