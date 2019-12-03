Трамп: США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. США, как и Россия, хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, но с участием Китая. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"Россия очень хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями. Ранее они нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [российская сторона назвала обвинения НАТО несостоятельными], поэтому я прекратил действие ДРСМД, сам договор также полностью устарел. Тем не менее Россия стремится заключить договоренность, о чем говорилось две недели назад. Россия очень хочет достичь сделки по контролю над вооружениями и ядерным оружием, что весьма умно. Мы тоже так считаем и также приведем за стол переговоров Китай", - сказал он.

США вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года, обвинив Россию в нарушении положений этого договора, РФ эти обвинения отвергла.