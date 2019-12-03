СМИ: глава администрации Гонконга 16 декабря встретится в Пекине с Си Цзиньпином

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 16 декабря посетит Пекин, чтобы представить отчет центральному правительству КНР о ситуации в этом специальном административном районе, где почти шесть месяцев продолжаются массовые протесты. Об этом сообщил во вторник местный телеканал Cable TV со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что 16 декабря Лам будет принята премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Она отчитается о своей работе, проинформирует их об итогах недавних выборов в районные советы, на которых победила оппозиция, расскажет о проблемах и перспективах урегулирования беспорядков в Гонконге.

Гонконгское правительство пока официально не подтверждало даты визита. Однако поездки высшего должностного лица этого автономного района в конце года в Пекин для ежегодного отчета перед китайскими лидерами являются устоявшейся практикой.

Последний раз Кэрри Лам встречалась с Си Цзиньпином 4 ноября в Шанхае и, как утверждалось, получила всецелую поддержку со стороны центрального правительства.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжают антиправительственные выступления, которые периодически сопровождаются насилием и беспорядками.