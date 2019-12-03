{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев, уехавших на работу за рубеж

Президент Украины сообщил, что на первом этапе госпрограмма предусматривает доступные кредиты для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу по стимулированию возвращения в страну граждан, которые выехали на заработки за границу. Об этом глава государства сообщил во вторник в Facebook.

"Запускаем новую государственную программу для тех, кто хочет вернуться на Украину, для тех, кто собирается искать лучшей доли за рубежом", - написал он.

Зеленский сообщил, что на первом этапе госпрограмма предусматривает доступные кредиты для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых. "Возвращайтесь и оставайтесь!".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Трамп заявил о возможности достичь договоренности с Россией в ядерной сфере
По словам президента США, соглашение "на каком-то этапе включит Китай и другие страны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС