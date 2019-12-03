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Трамп назвал важным предстоящий саммит в "нормандском формате"

Американский лидер отметил, что на встрече может быть достигнут "солидный прогресс"

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате. Об этом он заявил во вторник на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Великобритании.

"Предстоящие встречи России с Украиной [в нормандском формате] очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс", - сказал Трамп, добавив что противоречия между Россией и Украиной длятся слишком долго.

Саммит в нормандском формате (Германия, Россия, Франция и Украина) запланирован на 9 декабря в Париже. Вместе с Макроном в нем примут участие президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги
СШАКризис на УкраинеТрамп, ДональдСаммит "нормандской четверки" в Париже
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