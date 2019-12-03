Трамп заявил, что США поддерживают народ Ирана, протестующий ради свободы

ТАСС, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Ирана, протестующий ради своей свободы.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают мужественный народ Ирана, протестующий во имя своей свободы. Мы всегда поддерживали [движения за свободу] при администрации Трампа и всегда будем", - написал он на своей странице в Twitter.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов.

Ряд политиков США выступил с критикой действий Тегерана в отношении протестующих. Так, госсекретарь США Майкл Помпео попросил иранских протестующих присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны властей.