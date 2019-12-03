В Госдепартаменте сообщили о проведении дискуссий о расширении "нормандского формата"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Дискуссии о расширении нормандского формата ведутся, при этом США и без этого тесно взаимодействуют с Францией и Германией в вопросе по ситуации на Украине. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

"Существуют дискуссии по поводу попыток расширить его (формат переговоров прим. ТАСС), буду держать вас в курсе", - сказал он, не уточнив, кто именно ведет такие дискуссии и идет ли речь о расширении формата за счет США.

По его словам, исторически сложилось так, что Вашингтон не является участником этого формата. "Но мы очень, очень тесно взаимодействуем с Германией и Францией в этом отношении, мы также говорим с Соединенным Королевством. Мы в значительной степени присутствуем в этом процессе", - добавил при этом Хейл.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча "четверки" состоялась в октябре 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров. 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит "нормандской четверки".