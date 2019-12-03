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Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины о членстве в НАТО

Кроме того, парламент постановил обратиться к парламентам стран-членов альянса с призывом способствовать получению Украиной полноправного членства

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения, подтверждающего намерение Киева стать постоянным членом НАТО. Проект постановления о "Заявлении Верховной рады "О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины - приобретения полноправного членства (ПДЧ) Украины в Организации Североатлантического договора" поддержали во вторник 284 народных депутата.

"Призвать президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ в НАТО", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Рады.

Кроме того, парламент постановил обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ. Согласно постановлению, депутаты также предоставили полномочия главе Рады на подписание совместно с президентом и премьер-министром страны документов, необходимых для подтверждения намерения Украины получить план действия.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к еще более тесному сотрудничеству с НАТО, чтобы ускорить подготовку к членству в альянсе.

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