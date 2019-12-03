В Демпартии считают, что Трамп стал президентом при помощи вмешательства РФ в выборы

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп стал президентом США при помощи вмешательства России в ход американских выборов 2016 года. Такое утверждение содержится в докладе, который был обнародован во вторник демократами в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США по итогам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Авторы отчета обвиняют главу администрации США в том, что он злоупотребил полномочиями, стремясь обеспечить себе переизбрание в 2020 году. По словам демократов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, они были потрясены тем "фактом, что неподобающее поведение президента не являлось изолированным случаем" или следствием наивности. "Усилия, направленные на вовлечение Украины в наши президентские выборы 2020 года, были предприняты президентом, который сам был избран в 2016 году при помощи беспрецедентной и масштабной кампании по вмешательству в ход выборов, которую президент приветствовал и использовал и которая была предпринята в его пользу Россией", - считает Демпартия США.

В полном виде подготовленный ею доклад занимает порядка 300 страниц. Республиканская партия и Белый дом содержащиеся в документе выводы отвергли.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

Детали процедуры

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Демократической партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Обвинения американской разведки

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Никаких доказательств причастности властей России к предполагаемому вмешательству в ход американских выборов 2016 года администрация США ни разу не предоставила.