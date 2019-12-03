Украинцы в 2020 году отметят 100-летие передачи Петлюрой полякам Западной Украины

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла проект постановления о торжествах в связи с памятными датами и юбилеями в 2020 году. В списке оказалось и 100-летие со дня подписания Варшавского договора.

"В этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи:.. 100 лет со дня подписания Варшавского договора (21 апреля 1920 года)", - сказано в дополнении к принятому постановлению.

Варшавский договор - соглашение между правительствами Польши и Украинской народной республики (УНР, просуществовала с января 1918 года по 1920 год), заключенное в разгар Советско-польской войны 1919-1921 годов. С украинской стороны договор был подписан одним из лидеров украинского националистического движения Симоном Петлюрой. Согласно документу, поляки в обмен на признание независимости Украины забрали себе часть территорий, заселенных украинцами.

"Празднование на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, способствует консолидации общества", - сказано в пояснительной записке к тексту постановления.

Симон Петлюра - предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами над всеми несогласными.

После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время погромов. Между тем на Украине именем Петлюры названы улицы, а в октябре 2017 года в Виннице был открыт первый его памятник в стране.