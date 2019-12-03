{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украинцы в 2020 году отметят 100-летие передачи Петлюрой полякам Западной Украины

В постановлении указывается, что празднование на общегосударственном уровне годовщин важных событий способствует консолидации общества

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла проект постановления о торжествах в связи с памятными датами и юбилеями в 2020 году. В списке оказалось и 100-летие со дня подписания Варшавского договора.

"В этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи:.. 100 лет со дня подписания Варшавского договора (21 апреля 1920 года)", - сказано в дополнении к принятому постановлению.

Варшавский договор - соглашение между правительствами Польши и Украинской народной республики (УНР, просуществовала с января 1918 года по 1920 год), заключенное в разгар Советско-польской войны 1919-1921 годов. С украинской стороны договор был подписан одним из лидеров украинского националистического движения Симоном Петлюрой. Согласно документу, поляки в обмен на признание независимости Украины забрали себе часть территорий, заселенных украинцами.

"Празднование на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, способствует консолидации общества", - сказано в пояснительной записке к тексту постановления.

Симон Петлюра - предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами над всеми несогласными.

После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы - месть за своих родных и других евреев, погибших во время погромов. Между тем на Украине именем Петлюры названы улицы, а в октябре 2017 года в Виннице был открыт первый его памятник в стране.

Теги
УкраинаПольша
Реклама на ТАСС
СМИ: датский премьер хочет обсудить вопрос Гренландии на встрече с Трампом
Метте Фредериксен сообщила, что главным посланием датской стороны будет желание расставить приоритеты в предпринимаемых в Арктике усилиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС