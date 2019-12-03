Участники Пакта Рио запретили въезд в свои страны Мадуро и еще 28 чиновникам Венесуэлы

БОГОТА, 4 декабря. /ТАСС/. Страны - участницы Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП, известен как Пакт Рио) приняли решение запретить въезд на свою территорию президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также еще 28 чиновникам его администрации. Об этом во вторник заявила глава МИД Колумбии Клаудия Блум по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств государств - участников МДВП, которое состоялось в Боготе.

"Поручить компетентным органам осуществлять в соответствии с национальным законодательством и действующими международными обязательствами меры по ограничению въезда и транзита на территории государств - участников МДВП людей, включенных в сводный перечень", - заявила она.

В указанный список, помимо Мадуро, вошли глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, вице-президент Делси Родригес, председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, министр обороны Владимир Падрино Лопес и другие.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.