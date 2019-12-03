СМИ: Нуньес требует от CNN $435 млн за сообщения о его встрече с Шокиным

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Старший республиканец спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Девин Нуньес (от штата Калифорния) подал иск к телеканалу CNN на $435 млн за сообщения о его встрече в Вене в 2018 году с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Times

Утверждалось, что Нуньес якобы встречался с Шокиным, чтобы получить компромат на семью бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Байден считается основным конкурентом нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года.

"Девин Нуньес не был в Вене или еще где-либо в Австрии в 2018 году. [В 2018 году] он посещал лишь Ливию и Мальту в составе делегации Конгресса, - говорится в иске. - Нуньес никогда не встречался с Виктором Шокиным".

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена.