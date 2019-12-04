Конгрессмен Шифф отказался уточнить, поддерживает ли отстранение президента США от власти

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Один из организаторов расследования дела об импичменте президента США, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф отказался уточнить, поддерживает ли он лично процедуру отстранения от власти нынешнего главы Белого дома.

"Я бы хотел воздержаться от публичных оценок до того, как проведу консультации с коллегами", - сказал он во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Представители Демократической партии представили доклад по итогам слушаний в комитете. В нем они обвинили президента в том, что тот воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить вмешательство Украины в выборы в США в 2020 году в своих интересах. Кроме того, они утверждают, что американский лидер организовал "беспрецедентную кампанию" по созданию препятствий расследованию в рамках процедуры импичмента.

"Необходимо решение, которое мы примем как одно целое. Воздержусь от публичных оценок, но я обеспокоен тем, что если мы допустим дальнейшую коррупцию в выборах со стороны президента... также будем иметь это при следующем президенте", - отметил Шифф.

Конгрессмен обратил внимание на значение устанавливаемого прецедента в независимости от того, "в какую сторону мы придем". "Но факт в том, что главные события произошли после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер выступил (c докладом по расследованию приписываемого Москве вмешательства в выборы 2016 года и якобы связях команды Трампа с Россией - прим. ТАСС). После чего Дональд Трамп решил, что последнее расследование завершено, и предпринял новый шаг в [должностном] преступлении", - утверждал Шифф.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.