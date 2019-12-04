СМИ: японский врач ранен на востоке Афганистана

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Японский врач и глава неправительственной организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамура получил огнестрельные ранения на востоке Афганистана. Его автомобиль попал в засаду в провинции Нангархар, сообщило в среду общественное телевидение NHK.

73-летний Накамура доставлен в госпиталь. По некоторым данным, пятеро спутников доктора Накамуры во время нападения были убиты.

Доктор Накамура из японского города Фукуока многие годы занимается благотворительной и медицинской деятельностью в Афганистане. В 2000 году во время засухи в этой стране он сумел привлечь средства для строительства оросительных систем в пострадавших районах.

В 2018 году правительство Афганистана наградило Накамуру орденом.