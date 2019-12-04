{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: японский врач ранен на востоке Афганистана

По некоторым данным, пятеро спутников доктора Тэцу Накамуры были убиты

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Японский врач и глава неправительственной организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамура получил огнестрельные ранения на востоке Афганистана. Его автомобиль попал в засаду в провинции Нангархар, сообщило в среду общественное телевидение NHK.

73-летний Накамура доставлен в госпиталь. По некоторым данным, пятеро спутников доктора Накамуры во время нападения были убиты.

Доктор Накамура из японского города Фукуока многие годы занимается благотворительной и медицинской деятельностью в Афганистане. В 2000 году во время засухи в этой стране он сумел привлечь средства для строительства оросительных систем в пострадавших районах.

В 2018 году правительство Афганистана наградило Накамуру орденом.

Теги
АфганистанЯпония
Реклама на ТАСС
Парламент Китая призвал Конгресс США прекратить вредить двусторонним отношениям
В заявлении высшего законодательного органа КНР говорится, что принятый обеими палатами Конгресса законопроект "извращает ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС