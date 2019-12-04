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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Зеленский хотел бы на нормандском саммите договориться о сроках урегулирования в Донбассе

Президент Украины отметил, что в ходе переговоров намерен обсудить вопрос о сроках передачи Киеву контроля над неконтролируемым нынче участком границы с РФ в зоне конфликта

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ходе предстоящего в Париже 9 декабря саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) договориться о сроках урегулирования в Донбассе.

На брифинге в Киеве после переговоров с премьер-министром Швеции ему был задан вопрос о том, что он ждет от итогового документа встречи. "Что касается коммюнике, которое обсуждалось еще в сентябре, то в повестке дня будут те вопросы, которые в этом документе, но я жду более развернутых ответов, - сказал Зеленский. - Потому что ответы - это просто слова. Я же хочу действий со сроками".

В частности, президент сообщил, что в ходе нормандской встречи хочет обсудить вопрос о сроках передачи Киеву контроля над неконтролируемым нынче участком границы с РФ в зоне конфликта. "Я уверен, что мы поднимем вопрос формата и сроков передачи госграницы под украинский контроль", - сказал он.

Зеленский также отметил, что готов обсуждать и вопрос о выборах в Донбассе. "Я уверен, что мы будем поднимать вопрос о возможности проведения местных выборов", - сказал он, но вновь подчеркнул, что эти выборы должны проходить "по законодательству Украины". "Для нас это самое важное", - добавил он.

Кроме того президент назвал обмен удерживаемыми лицами в Донбассе также одной из тем переговоров 9 декабря и выразил надежду на "большой обмен" до конца текущего года. "Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена", - сказал глава государства.

При этом президент выразил сомнение в том, что все из задуманного получится. "Я не знаю, удастся нам или нет", - сказал он.

9 декабря лидеры "нормандской четверки" соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе. Во вторник глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что не следует ждать чего-то прорывного от итогового документа.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - сказал он. То есть это очень короткий документ, отметил министр и подчеркнул, что принятые решения не изменят содержание Минских соглашений. "Это не будет "Минск-3", - считает Пристайко.

В новость были внесены изменения (14:41мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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