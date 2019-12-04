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Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука в Киеве

При этом Ренат Кузьмин уточнил, что в здании находятся офисы оппозиционных депутатов украинского парламента
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от фракции партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ". Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", - заявил Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", находясь у офисного здания. Он добавил, что там же находятся офисы и других оппозиционных депутатов украинского парламента.

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