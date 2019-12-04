ООН призвала Украину расследовать сообщения о мародерстве силовиков в Донбассе

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Управление ООН по правам человека призвало Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Военную прокуратуру и другие правоохранительные органы расследовать все утверждения о незаконном использовании жилья в военных целях, а также о случаях ограблений и краж, совершенных военнослужащими или сотрудниками украинских правоохранительных органов в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Представительства Организации Объединенных Наций на Украине.

"В случае военной необходимости, международное право позволяет военным использовать гражданские здания, - заявила Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. - В то же время международное право четко обязывает государство обеспечить гражданских альтернативным жильем или возместить им [ущерб]". Глава мониторинговой миссии ООН приветствовала "определенные шаги" администрации президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствующие о намерении помочь гражданским жертвам конфликта.

При этом Богнер призвала командование украинских сил в Донбассе выплачивать компенсацию владельцам жилья в зоне конфликта, которое было конфисковано для нужд силовых структур. "В нашей последнем докладе о ситуации с правами человека на Украине мы призываем командование операции объединенных сил гарантировать, чтобы военные формирования заключали договоры аренды с гражданскими лицами в случае использования их имущества, - отметила Богнер. - Это предполагает, в частности, оплату счетов за коммунальные услуги и возмещения владельцам и жителям".

В своем пресс-релизе Представительство ООН на Украине привела в пример историю жителей дома номер 15 на улице Воробьева в Авдеевке, расположенном рядом с линией соприкосновения на территории, контролируемой украинскими силовиками. В 2014-2017 годах в этом районе велись ожесточенные бои, минометные снаряды повредили или разрушили квартиры в этом многоэтажном доме. Ни местная, ни центральная власти не предоставили людям альтернативного жилья или финансовой поддержки.

Владельцы 30 квартир в этом доме несколько лет назад написали жалобы в местную украинскую полицию об ограблении или умышленное уничтожение имущества. Национальная полиция и Военная прокуратура Украины начали расследования по этим заявлениям, однако они не были доведены до конца.

Пример с улицей Воробьева в Авдеевке является показательным, но не единственным, отмечает ООН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала многочисленные случаи вблизи линии соприкосновения, когда жители теряли доступ в свои дома. Во многих случаях, даже когда военные освобождали гражданские здания, владельцев квартир ждали неоплаченные счета за коммунальные услуги.