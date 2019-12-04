Президент Румынии заявил, что подход НАТО к России после саммита остался неизменным

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Подход НАТО к России остается неизменным - восточный фланг альянса будет укрепляться, несмотря на призывы ряда его членов к улучшению отношений с Москвой. Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил журналистам в среду по итогам саммита НАТО в Лондоне.

"Подход к России остался неизменным, и мы не видим причин менять его сейчас, - сказал он. - Конечно, некоторые подчеркивали необходимость лучшего общения с Россией, но подход НАТО - точно такой же, какой был и до этого: укрепление восточного фланга, что дает членам НАТО на восточном фланге чувство безопасности и гарантию безопасности".

Касаясь обсуждения перспектив развития НАТО, румынский президент отметил, что после саммита "необходим процесс размышлений". "Мы должны вместе определить, каковы угрозы, которым должно противостоять НАТО, кто наши противники, какие отношения должны быть у НАТО с новыми державами, например с Китаем, - сказал он. - Это вполне законные вопросы, и они должны быть прояснены. Также нужно прояснить, как подходить к международному терроризму, как относиться к театрам боевых действий, где не присутствует НАТО как организация, а присутствуют страны-члены. То есть, между нами должна быть координация, даже если речь не идет о миссии НАТО, чтобы избежать ситуаций, подобных той, какая появилась, например, в Сирии".

Отвечая на вопрос о едином подходе НАТО к технологии 5G, Йоханнис сказал, что "к технологии 5G нужно подходить и с точки зрения национальной безопасности, а значит, с точки зрения безопасности НАТО". "Сам факт, что эта дискуссия постоянно возобновляется, показывает, что эта озабоченность существует и что она реальна", - добавил он.