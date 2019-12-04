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В Канаде заявили, что не собираются вводить санкции против КНР из-за задержанных граждан

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо при этом вновь заявил, что Оттава обеспокоена незаконным задержанием

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады не рассматривает возможность применения канадского "акта Магнитского" в отношении граждан Китая из-за задержания в этой стране двух канадцев. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне.

"У нас есть "закон Магнитского", и мы всегда рассматриваем возможность его применения, но на данный момент такого решения [в отношении китайских граждан] не принято", - сказал он. При этом Трюдо в очередной раз заявил, что Оттава обеспокоена как незаконным с ее точки зрения задержанием двух канадских граждан в КНР, так и ситуацией с протестами в Гонконге.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Вскоре власти КНР задержали бывшего канадского дипломата и главу международной неправительственной организации. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.

В ходе прошедших в Канаде в октябре парламентских выборов, которые выиграла Либеральная партия Трюдо, лидеры оппозиции неоднократно подвергали нападкам действия Оттавы в связи с задержанием канадских граждан в КНР. В частности, звучали предложения о необходимости введения санкций в отношении китайских официальных лиц.

"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "Закон имени Сергея Магнитского", был принят в Канаде в 2017 году. Он предусматривает наложение санкций в виде заморозки всех активов в Канаде и запрет на въезд в эту страну официальных лиц тех государств, где нарушаются права человека. В частности, в ноябре 2018 года под его действие попали 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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КанадаКитай
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