Трамп назвал Трюдо двуличным человеком

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в среду канадского премьера Джастина Трюдо двуличным человеком.

Трамп на полях саммита НАТО в Лондоне встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На встречу были приглашены представители прессы, один из которых попросил президента США прокомментировать недавнее видео с Трюдо в окружении других европейских политиков. "Он двуличный", - коротко ответил глава вашингтонской администрации.

Через несколько мгновений, когда журналисты уже начали задавать вопрос на другую тему, Трамп продолжил: "Что касается Трюдо, он хороший парень, я считаю его хорошим парнем, но правда в том, что я указал ему на то, что он не платит 2% [ВВП на оборону], думаю, он не был сильно этому рад".

Ранее в интернете появилась сделанная во вторник видеозапись, на который запечатлен разговор Трюдо с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе беседы Джонсон спросил у Макрона о причине его опоздания. Качество записи не позволяет разобрать ответ французского президента, однако следом за ним в разговор вступил Трюдо: "Он опоздал, потому что ему пришелся провести 40-минутную пресс-конференцию".

"Вы видели, у его команды челюсть отвисла", - продолжил канадский премьер. Имя Трампа при этом не упоминалось, однако СМИ предположили, что Трюдо таким образом высмеивал импровизированные пресс-конференции, которые американский лидер часто проводит в ходе официальных встреч с коллегами.

Позднее Трамп написал в Twitter, что решил отказаться от проведения запланированной на среду пресс-конференции по итогам саммита альянса. "Когда сегодняшние встречи будут позади, я направлюсь обратно в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию по итогам [саммита] НАТО, потому что мы провели [их] и так много за последние два дня", - написал глава Белого дома.