НАТО 70 лет. Альянс начинает перестройку, тянется в космос и к Китаю

При этом государства, входящие в организацию, в очередной раз назвали Россию одной из главных угроз своей безопасности и призвали к усилению ее сдерживания и улучшению диалога с ней

Непродолжительный юбилейный саммит лидеров 29 стран Североатлантического альянса, приуроченный к 70-летию НАТО, завершился в Лондоне. Государства, входящие в организацию, в очередной раз назвали Россию одной из главных угроз своей безопасности и призвали к усилению ее сдерживания и улучшению диалога с ней. Принципиально новым шагом стало первое в истории НАТО обсуждение на встрече на высшем уровне угроз со стороны Китая. Саммит также утвердил решение Североатлантического совета на уровне глав МИД о признании космоса сферой операционной деятельности НАТО. Лидеры НАТО заявили о своем непоколебимом единстве, но косвенно признали нарастающий кризис организации, поручив генсеку Йенсу Столтенбергу начать анализ возможных путей перестройки НАТО. В кулуарах саммита происходила пикировка лидеров, частично ставшая достоянием СМИ.

Третья трансформация НАТО? Единственное практическое решение, которое приняли лидеры альянса, - поручили Столтенбергу начать процесс изучения возможной перестройки НАТО. В итоговом заявлении альянса используется очень осторожная формулировка: "Принимая во внимание меняющуюся стратегическую обстановку, мы просим генерального секретаря представить предложение о налаживании перспективного аналитического процесса с опорой на соответствующие экспертные знания с целью дальнейшего укрепления политического измерения НАТО, включая консультации". По сути, речь идет о подтверждении идеи главы МИД ФРГ Хайко Мааса о созыве экспертной группы для обсуждения возможных мер по адаптации НАТО к новой ситуации в мире. Эту инициативу Маас выдвинул после нашумевших заявлений президента Франции о "смерти мозга" НАТО. Запуск этого процесса может привести к третьей трансформации НАТО, насущную потребность в которой подтверждают накопившиеся между странами альянса острые противоречия. Первая из них была предпринята после холодной войны, когда после ликвидации Варшавского блока НАТО отказалась самораспускаться и поставила своей задачей реагирование на кризисы в мире. Параллельно начался быстрый и хаотичный процесс снижения военных расходов стран НАТО и закупок ими вооружений. Итогом этой концепции стали три войны, в которых НАТО как организация принимала участие - в Югославии (1999), Афганистане (с 2001 по настоящее время) и Ливии (2011). Трансформация не была завершена, поскольку в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией НАТО приняла решение вновь вернуться к сдерживанию России, для чего альянс был предназначен изначально. Это выразилось в жестком требовании со стороны Вашингтона и Брюсселя повысить военные расходы и закупки новых видов вооружений всеми странами альянса. НАТО разместила новые силы и военные средства у границ России, от которой, по признанию самого генсека НАТО, сейчас не исходит никакой военной угрозы для альянса. Эта, вторая, попытка трансформации привела к нынешнему аккумулированию проблем внутри НАТО и постепенному осознанию европейскими лидерами, что альянс снова надо перестраивать. Осторожность формулировок по этой теме объясняется тем, что НАТО формально отказывается признавать нарастающий кризис организации. В этом во всех своих выступлениях убеждал журналистов Столтенберг, по словам которого НАТО не находится в состоянии "смерти головного мозга". "Нет, это не так. НАТО подвижна, активна, адаптируется к ситуации, НАТО - самый успешный военный альянс в истории, поскольку мы всегда могли измениться снова и снова, когда менялся мир вокруг нас. Мы только что провели крупнейшее усиление наших военных возможностей за много лет, создали присутствие наших сил на восточном фланге НАТО. Страны альянса теперь повышают расходы на оборону, и мы видим увеличение присутствия американских сил в Европе", - заявил он. Без России никуда Вопрос отношений с Россией был одним из центральных на саммите НАТО в Лондоне. В целом, как отметил Столтенберг на итоговой пресс-конференции, "дискуссия по России была очень конструктивной". Впрочем, иначе и быть не могло, ведь в настоящее время основные усилия альянса направлены на военное сдерживание России и именно российской угрозой НАТО мотивировала необходимость повышения военных расходов. В отношении РФ альянс не сказал ничего нового, повторив все свои старые клише. В итоговом заявлении альянс подтвердил, что основными угрозами безопасности своих стран-членов он считает "агрессивные действия России" и международный терроризм. В числе второстепенных угроз названы международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения. "Государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции", - отмечается в документе. Впрочем, большая часть перечисленных "второстепенных угроз" в глазах альянса также имеет прямое или косвенное отношение к России.

Несмотря на такой большой набор угроз со стороны России, генсек НАТО заявил на итоговой пресс-конференции, что саммит НАТО принял решение поддерживать диалог с Россией, укрепляя одновременно оборону и сдерживание. Генсек подчеркнул, что НАТО должна стремиться к диалогу с РФ, так как Москва является ближайшим и самым большим соседом альянса, и отметил, что диалог нужен как минимум для того, чтобы избегать военных инцидентов. На собственной пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что без сотрудничества с Россией выстроить европейскую безопасность невозможно. В свою очередь президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость заключения с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями (необходимое после одностороннего выхода США из ДРСМД), к которому в перспективе можно подключить и Китай. Китай как партнер и угроза Обсуждение Китая на саммите НАТО стало беспрецедентным. Участники встречи назвали рост влияния Китая в мире одновременно возможностью для углубления сотрудничества и проблемой, "которую страны НАТО должны решать сообща", говорится в итоговом заявлении. Саммит НАТО также призвал КНР участвовать в будущих соглашениях по контролю над вооружениями, однако, по словам Столтенберга, о конкретике говорить пока рано. Китаю также адресован раздел итогового заявления альянса о контроле над технологиями, хотя непосредственно в нем Пекин не упоминается. НАТО и союзники в рамках своих полномочий обязуются обеспечивать безопасность коммуникаций, включая сети 5G, признавая необходимость полагаться на "безопасные и отказоустойчивые системы". НАТО в космосе Саммит также объявил о признании космоса сферой операционной деятельности альянса. "Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права", - говорится в итоговом заявлении. Данное заявление стало лишь формальным утверждением решения, принятого еще 22 ноября на встрече министров иностранных дел НАТО. Они отметили, что альянс будет использовать космос для обеспечения связи и наблюдения за запусками ракет, не размещая там оружие, что противоречило бы нормам международного космического права. Таким образом, космос стал пятой сферой операционной деятельности НАТО, наравне с сушей, морем, воздушным пространством и киберпространством. Клубок проблем Саммит в Лондоне изначально носил символический характер: помимо празднования 70-летия НАТО, лидеры должны были выразить поддержку Великобритании "после Brexit". Определяя дату и место проведения саммита в 2018 году, штаб-квартира НАТО оказалась не единственной структурой, которая недооценила трудности европейского "развода" - Лондон на момент встречи должен был уже восемь месяцев как покинуть Евросоюз (29 марта 2019 года), но из-за тяжелейших противоречий внутри британской элиты до сих пор не смог это сделать. Три последовательные отсрочки, которые Соединенное Королевство получило у Евросоюза, перенесли Brexit на 31 января 2020 года. К саммиту НАТО в Лондоне страны - члены организации пришли с нарастающими противоречиями. США недовольны закупкой Турцией российских С-400, низкими военными расходами Германии и ее продолжающейся поддержкой строительства газопровода "Северный поток - 2", который создает острую конкуренцию для сжиженного газа США на рынке ЕС. Франция и Германия не довольны завышенными требованиями США по увеличению военных расходов в НАТО и пытаются оградить европейский рынок от американских вооружений. Все страны НАТО недовольны односторонней операцией Турции против курдов в Сирии, а европейские государства также раздражены геологоразведочной деятельностью Турции на шельфе Кипра. Все это происходит на фоне безуспешных попыток Брюсселя снизить накал торгового противостояния ЕС и США. Разрешить все эти проблемы саммит не пытался. Да и сделать это было невозможно за один рабочий ужин и одну рабочую встречу, продолжавшуюся немногим более двух часов. У каждого из лидеров 29 стран альянса и генсека НАТО было примерно 4 минуты на выступление. Поэтому участники саммита просто постарались сделать вид, что в североатлантической семье все в порядке. Все счастливые семьи В роли хозяина юбилейного саммита НАТО британский премьер Борис Джонсон ожидаемо рассыпался в похвалах "самому успешному альянсу в истории", который "словно огромный щит" обеспечивает безопасность почти 1 млрд человек и следует мушкетерскому принципу "один за всех, и все за одного". Позируя для традиционного "семейного портрета" лидеров стран НАТО, Джонсон перешучивался со Столтенбергом, вместе с которым он занимал почетное место в центре на первом ряду. Казалось, что в дни саммита его участники решили вообще забыть о том факте, что уже в следующем месяце Джонсон намерен добиться выхода королевства из состава ЕС. Впрочем, согласно уверениям Лондона и Брюсселя, на ведущей роли, которую Великобритания играет в НАТО, это никак не отразится.