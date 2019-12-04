Санкции за налог, и не только: из-за чего поспорили Макрон и Трамп

В товарищах согласья нет — такой вывод сам собой напрашивается после непродолжительных переговоров, которые на полях саммита НАТО в Лондоне провели глава американской администрации Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон. Лидеры двух стран публично продемонстрировали различия в подходах к оценке состояния Североатлантического альянса, ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом. Им также не удалось снять напряженность, вызванную решением Франции обложить налогом крупнейшие американские корпорации, предоставляющие цифровые услуги. Вызванный этим решением конфликт грозит перерасти в масштабную торговую войну между США и Францией.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

"От фрузей к фрагам?" — скаламбурила по этому поводу газета The New York Times, не питающая больших симпатий к нынешнему хозяину Белого дома. И проиллюстрировала публикацию выразительным снимком, на котором Макрон с решительным видом наставил указательный палец на Трампа, смотрящего куда-то в пространство с задумчивым и отрешенным выражением лица. Не сошлись в диагнозе Одним из поводов для нынешних разногласий, наглядно проявившихся в Лондоне, стал диагноз, поставленный французским лидером Североатлантическому альянсу. Месяц назад в интервью британскому журналу The Economist Макрон заявил о "смерти мозга НАТО". Он также выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты готовы добросовестно исполнять свои обязанности, вытекающие из статьи 5 Устава НАТО о коллективной самообороне. И в качестве примера напомнил о том, как Вашингтон фактически бросил на произвол судьбы сирийских курдов, которых прежде всячески поддерживал на протяжении нескольких лет.

На эту тему Саммит НАТО: трансатлантические союзники ссорятся перед встречей

Высказывания французского президента, по свидетельству американских СМИ, всерьез "разозлили Трампа". Сам президент США ранее не раз критически высказывался в адрес НАТО, но в замечании насчет "смерти мозга" он, видимо, углядел скрытый выпад в адрес Соединенных Штатов, играющих в альянсе главенствующую роль. В Лондоне Трамп напрямую высказал свое несогласие с диагнозом, поставленным Макроном. "Эти заявления [о "смерти мозга"] оскорбительны для многих стран НАТО. В частности, президент Турции заявил, что это у Макрона случилась смерть мозга. НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего — США, которые вкладываются в оборону Европы", — заявил американский лидер на пресс-конференции после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Эта публичная отповедь ничуть не смутила французского лидера. На переговорах с Трампом Макрон сказал, что "подтверждает свои слова", вызвавшие широкий международный отклик, и продолжает настаивать на необходимости уточнения стратегии НАТО. Поспорили про терроризм По мнению Макрона, одним из приоритетов деятельности Североатлантического альянса должна стать борьба с международным терроризмом. В этой связи французский лидер в Лондоне выразил несогласие с утверждением Трампа о том, что Соединенным Штатам удалось полностью покончить с "Даиш" (употребляемое на Западе название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ).

На эту тему Первый день саммита НАТО. Говорят все, но солирует Трамп

Хозяин Белого дома не остался в долгу и напомнил о нежелании Франции и других европейских стран принимать тех своих граждан, которые воевали в Сирии на стороне ИГ и были захвачены американскими войсками. "Хотите симпатичных бойцов "Даиш"? Могу вам предоставить столько, сколько пожелаете", — шутливым тоном обратился Трамп к Макрону. Французский президент шутки не принял, сухо заметив: "Давайте оставаться серьезными". И напомнил, что большая часть боевиков — выходцы вовсе не из европейских, а из арабских стран. Трамп в свою очередь назвал реплику Макрона "одним из лучших уходов от ответа, с которыми когда-либо сталкивался", чем вызвал смех среди своего окружения. Словесная пикировка, отражающая недовольство собеседников друг другом, продолжилась и позже, когда речь зашла о необходимости выстраивания диалога с Россией. Мысль о том, что Россия является для НАТО не врагом или соперником, а партнером и соседом, без которого нельзя обеспечить прочную европейскую безопасность, французский лидер настойчиво проводил на протяжении последних месяцев. На встрече с Трампом он вновь заявил: "Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией". "Я думаю, что мы должны ладить с Россией. Это хорошо, если мы ладим с Россией", — вроде бы согласился президент США. Но, впрочем, тут же добавил, что альянс "должен быть готовым [к возможной конфронтации], будь то Россия или кто другой". Цифровой сыр-бор Эксперты предполагали, что на встрече в Лондоне Макрон и Трамп попытаются урегулировать конфликт, вызванный принятым во Франции законом о налогообложении цифровых компаний, сфера деятельности которых охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю и работу агрегаторов информации. Под действие закона подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции. Иными словами, речь в первую очередь идет о таких американских гигантах, как Google, Apple, Amazon и Facebook.

На эту тему Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

В США этот налог сочли дискриминационным. Буквально накануне лондонского саммита НАТО стало известно, что Вашингтон в ответ на введенный Парижем цифровой налог рассматривает возможность обложения пошлинами французских товаров на сумму около $2,4 млрд. В перечень таких товаров вошли, в частности, молочная продукция, а также сыры, шампанское, косметика и косметические принадлежности, кожгалантерея, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти товары могут достигать 100%. Новость о фактических санкциях, которые могут быть введены в течение месяца и способны больно ударить по французским экспортерам, вызвала в Париже серьезное беспокойство. "Это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам — Франции и Европе в целом", — отреагировал французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Он пообещал, что в случае введения запредельных пошлин Франция и Евросоюз дадут США "сильный ответ". Понятно, что в таком контексте обсуждение темы французского цифрового налога и возможных американских пошлин заняло важное место на переговорах двух президентов. Согласно скупому сообщению пресс-службы Белого дома, Трамп "отметил важность обеспечения Францией равных прав для американских компаний путем отмены торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги". По сообщению The New York Times, американский президент был более категоричен, заявив: "Это американские компании. Мы хотим сами облагать налогом американские компании. Это важно. Мы хотим делать это сами, а не чтобы это делал кто-то еще". Трамп также напомнил, что ранее Вашингтоном были введены повышенные пошлины, которые распространяются на французские вина и высокотехнологичную продукцию. Кроме того, он не упустил возможности подпустить шпильку в адрес Макрона, отметив, что во Франции растет недовольство населения социально-экономической политикой властей. В ответ французский лидер заявил, что продолжит отстаивать интересы Франции и всей Европы в цифровой сфере. Он счел необходимым уточнить, что цифровой налог не направлен конкретно против американских корпораций и будет одинаковым для всех компаний, будь они французскими, китайскими или какими-то еще. В общем, судя по тональности дискуссии, нельзя исключить, что дело все же дойдет до масштабной торговой войны между партнерами по обе стороны Атлантического океана. Хорошо смеется тот... На самом деле персональные отношения Трампа и Макрона никогда не были очень уж теплыми. Еще на самой первой их встрече в мае 2017 года, состоявшейся, кстати, тоже во время саммита НАТО, журналисты обратили внимание на то, с каким усердием, до белых костяшек на пальцах, молодой французский президент, едва вступивший в должность, пожимал руку более старшему американскому коллеге. Позднее сам Макрон так объяснил особый смысл, который он вложил в то рукопожатие: "Это не альфа и омега политики, но момент истины. Необходимо было показать, что хватит делать уступки, даже символические".