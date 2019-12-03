Первый день саммита НАТО. Говорят все, но солирует Трамп

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Первый день саммита глав государств и правительств стран НАТО в Лондоне прошел под знаком двусторонних встреч, а основным спикером вторника стал президент США Дональд Трамп. При этом его высказывания вышли далеко за границы повестки дня, обозначенной для членов военного альянса, отмечающего в этом году 70-летний юбилей. Не НАТО единым Так ничего общего с повесткой дня НАТО не имело заявление главы американской администрации о том, что он готов подождать до намеченных на следующий год президентских выборов, прежде чем заключать торговое соглашение с Китаем. "Крайних сроков я не устанавливал, и думаю, что в каком-то смысле с Китаем было бы лучше подождать до выборов [президента США в 2020 году], - сказал он после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. - Они, со своей стороны, хотят заключить сделку сейчас. Посмотрим, будет ли это хорошая сделка или нет".

Мировые биржи немедленно отреагировали падением котировок. Новость о том, что неопределенность в мировой торговле может продлиться еще год, не прибавила оптимизма рынкам - FTSE100, основной индикатор Лондонской фондовой биржи потерял 1,6%, а сводный индекс европейских акций European Stoxx 600 опустился на 0,4%. Коснулся Трамп и главной темы американской внутренней политики - запущенной в его отношении Демократической партией процедуры импичмента. Американский президент назвал ее "позором для США" и "охотой на ведьм". Мозг скорее жив или мертв? Впрочем, связанные с НАТО темы все же доминировали в первый день саммита, который в честь юбилея решено было провести в том же городе, где располагалась первая штаб-квартира альянса. Первые же заявления подтвердили оценки экспертов, отмечавших, что единства среди членов военной организации нет. Тот же Трамп первым делом подверг жесткой критике высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сделанное им в начале ноября в интервью журналу "Экономист". "Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО. В частности, президент Турции [Тайип Эрдоган] заявил, что у Макрона случилась смерть мозга. НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего - США, которые вкладываются в оборону Европы", - заявил он. Несогласие с Макроном высказали также Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сам французский президент от свой позиции отказываться не стал. "Я подтверждаю эти слова", - отметил он, признав, что они вызвали широкий отклик среди мировой общественности. При этом Макрон уточнил, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась найти повод для оптимизма. "При всех разногласиях, которые имеются и о которых мы должны говорить, следует дискутировать о будущем НАТО и об общих моментах стратегического характера. Я относительно оптимистично настроена перед встречей", - сказала глава кабмина ФРГ. Внутренняя повестка Помимо двусторонних встреч еще одним примечательным мероприятием, состоявшимся на полях саммита во вторник, стала конференция NATO Engages. Однако особенно прорывных или свежих заявлений на ней не прозвучало. Так, Столтенберг заявил, что НАТО должна быть готова размещать большие группировки войск за границей для борьбы с терроризмом или для реагирования на региональные кризисы, как это было в Афганистане и на Балканах. Он также указал на то, что альянс должен обеспечить свое присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику, но не допускать роста напряженности в отношениях с Россией в регионе. Министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал НАТО проводить больше учений по доставке дополнительных войск на территорию этой прибалтийской страны. Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес вернулся к теме гибридных методов ведения войны, упомянув так называемую доктрину Герасимова. "Шесть лет назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов написал, что нормы права изменились, и роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей выросла. Социальные сети, киберсфера и более открытое общество дает нашим соперникам беспрецедентные возможности по достижению своих целей, а доктрина Герасимова продолжит применяться", - заявил Уоллес.

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