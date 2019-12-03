Саммит НАТО: трансатлантические союзники ссорятся перед встречей

Избежать изменений не удастся, вопрос в том, какими они будут. Саммит самого большого военного блока мира состоится 3 и 4 декабря в столице Великобритании. 29 государств-участников обсудят вопросы коллективной обороны. Их два: сколько за нее нужно будет платить и где заканчиваются общие интересы, а начинаются частные — отдельных стран. Дискуссии обещают быть жаркими. Военные карты и деньги на два ствола Финансовый вопрос — ахиллесова пята НАТО уже на протяжении пяти лет. В 2014 году на саммите в Уэльсе страны альянса осудили присоединение Крыма к России, приняв коллективное обязательство: к 2024 году довести свои военные расходы до 2% ВВП. К концу 2019-го только девять государств достигнут намеченной цели. Это бывшие социалистические Болгария, Литва, Латвия, Румыния, Польша и Эстония, а также Великобритания, Греция и США. Другие государства блока опаздывают. Причина — в общественном мнении, не испытывающем интереса к перевооружению.

После избрания президентом США Дональда Трампа Вашингтон оказывает давление на своих союзников по НАТО, чтобы те ускорились, однако год от года сталкивается с сопротивлением. 2019-й не стал исключением. Накануне саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что ее страна доведет оборонные расходы до 2%, но сделает это не ранее чем через десять лет — в 2030-е. Сроки, установленные на саммите в Уэльсе, Берлин соблюдать не будет. В прошлом проволочки вызывали раздражение Дональда Трампа. На саммите альянса в 2018 году американский президент уже давал волю своему гневу. В июле нынешнего года Трамп был прямолинеен: государства, недофинансирующие оборону, сравнил с преступниками, а своих соотечественников — с "тупицами", вынужденными расплачиваться за все. Риторика президента США вызывает все большее недоумение в других странах НАТО. Правоту ее можно признать лишь отчасти. Военные расходы США составляют 70% от общих трат государств НАТО. Только деньги эти Вашингтон использует на собственные военные цели. Вклад Вашингтона в общий бюджет НАТО гораздо скромнее: 22,1%. Германия вносит 14,8%, а Франция — 10,5%. Об избыточной нагрузке на Вашингтон не приходится говорить. Чтобы умиротворить США, государства альянса все же пошли на уступки. По соглашению, заключенному накануне саммита, с 2020 года долю американских расходов снизят до 16,35%. Решили и вопрос, кто в связи с этим понесет расходы. Французы и немцы не станут платить больше: сэкономленные американцами деньги совместно внесут остальные, преимущественно некрупные, государства — члены альянса. И все же остается вопрос: достаточно ли этого для Дональда Трампа? Турецкий марш Президент Турции скажет в Лондоне нечто важное, с таким грозным предупреждением в ноябре выступил официальный представитель Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин. Вопрос об отношении к Анкаре в 2019 году превратился для НАТО в определяющий. Летом мусульманская держава (чья армия является второй по численности в блоке после американской) приобрела у России зенитный ракетный комплекс С-400. По утверждению Вашингтона (которое оспаривается российскими специалистами), отечественная военная техника несовместима с натовской. США предложили Эрдогану отказаться от покупки С-400, пригрозив в противном случае введением санкций.

Турецкие власти усмотрели в заявлении США попытку говорить на языке силы и ответили отказом. Упрочить союзнические отношения могла помочь личная встреча турецкого лидера с Дональдом Трампом, однако завершилась она безрезультатно. В Вашингтоне по-прежнему размышляют, вводить санкции против Турции или нет, и не пришли ни к какому определенному мнению. В октябре 2019 года обозначилось еще одно расхождение между Турцией и другим странами НАТО — по курдскому вопросу. Анкара провела в приграничных районах Сирии операцию "Источник мира", направленную на оттеснение сил курдо-арабской коалиции "Силы народной самообороны" (СНС) от турецкой территории. В 2014–2017 годах курды участвовали в разгроме ИГ (организация запрещена в РФ). Давление на них не встретило понимания в Европе: Германия и Франция ввели запрет на продажу оружия туркам. Расхождения между Турцией и странами Запада могли бы оставаться просто фактом международных отношений, если бы не статья 5 Устава НАТО, предусматривающая коллективную оборону стран-участниц. Если положение на турецко-сирийской границе обострится, альянс может встать перед необходимостью прийти на помощь Анкаре. Единства по этому вопросу в блоке нет. В ноябре президент Франции Эмманюэль Макрон поставил под сомнение готовность своей страны содействовать туркам, тем более что французское общественное мнение гораздо больше сочувствует курдам. В Анкаре мириться со статусом участника второго сорта не собираются. Незадолго до саммита стало известно, что турки отказываются согласовывать план по обороне Польши и стран Прибалтики. Принципиальных возражений нет, но есть обида. Турецкие власти требуют уступок от государств альянса, в частности ощутимой помощи против СНС в Сирии. Диалог по этому вопросу обещает быть трудным, и особенно с Францией. За несколько дней до саммита Реджеп Тайип Эрдоган устремился в словесную атаку, предложив Макрону проверить, в каком состоянии находится его мозг. Недружелюбный обмен мнениями рискует продолжиться на саммите НАТО. Эрдоган дал обещание высказать свои соображения Макрону в узком кругу. НАТО к доктору

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