WSJ: США могут перебросить еще 14 тыс. военных и корабли на Ближний Восток

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, президент США Дональд Трамп примет решение по поводу наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке в течение декабря. Не исключено, что Трамп ограничится переброской меньшего числа американских военных и боевой техники, чем ему предлагает Пентагон.

Согласно публикации, в Вашингтоне рассматривают вероятную переброску дополнительных сил в качестве средства сдерживания Тегерана в случае его попыток отреагировать на ужесточение односторонних американских экономических санкций. Ряд американских должностных лиц, однако, тревожится, что наращивание военного присутствия США в регионе, наоборот, спровоцирует Иран на решительные шаги или же приведет к переходу ситуации к вооруженному конфликту.

Как заявил в среду президент исламской республики Хасан Роухани, Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Он добавил, что "Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.