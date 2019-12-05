Белый дом: новые слушания в рамках импичмента показали лишь предвзятость к президенту

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает, что слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента показали лишь предвзятость к президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

"Сегодня был хороший день для президента Трампа, но плохой для демократов. Единственное, что продемонстрировали три эксперта на слушаниях (в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса - прим. ТАСС), - это политическую предвзятость к президенту, - отметила пресс-секретарь. - Это не меняет того факта, несмотря на недели слушаний в рамках фиктивного процесса, что президент не сделал ничего неправильного".

"Конгрессу лучше вернуться к своей работе ради американцев, - говорится в заявлении. - Торговое соглашение США - Мексика - Канада, инфраструктура и ценообразование на лекарства ждут действий спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Вместо этого демократы продолжают игнорировать своих избирателей, сфокусировавшись на этом отчаянном фарсе".

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.