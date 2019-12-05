NYT: США считают, что Иран перебрасывает баллистические ракеты в Ирак

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности, они могут быть применены в случае атаки на Иран. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По версии источников издания из числа американских военных и сотрудников разведки, "Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности" в этой стране. В материале не уточняется, о каких именно типах вооружений идет речь. По оценкам газеты, ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США.

По утверждению издания, подконтрольные иранским властям "шиитские формирования" в Ираке помогают тайно перебрасывать ракеты на территорию этой страны. В публикации констатируется, что для Тегерана наличие ракет за пределами страны "дает много преимуществ". "В случае ударов США или Израиля по Ирану военные этой страны могли бы применить спрятанные в Ираке ракеты для ответных атак в отношении Израиля или стран Персидского залива", - констатирует издание.

По сведениям газеты, ранее Израиль наносил удары с целью уничтожения иранских ракет. Как отмечается в публикации, Тегеран, несмотря на данные атаки, продолжает перебрасывать указанные вооружения на территорию Ирака. По оценке издания, это "недавнее свидетельство того, что попытки США сдержать Иран по большей части провалились".