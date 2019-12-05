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СМИ: убийство японского врача в Афганистане могло быть спланировано

По данным афганских правоохранительных органов, за нападением на Тэцу Накамуру могли стоять члены вооруженной группировки

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Убийство японского врача, руководителя неправительственной организации "Пешаварское общество" Тэцу Накамуры, которое произошло в среду в Афганистане, было, вероятнее всего, спланированным. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Такой вывод следует из общения журналистов японского телевидения с местными жителями - очевидцами нападения, которые слышали, как переговаривались между собой атаковавшие машину Накамуры люди. В то же время, по данным афганских правоохранительных органов, за нападением на японского врача могли стоять члены вооруженной группировки, которая в качестве своих целей выбирает только иностранных граждан на территории Афганистана.

73-летний врач Накамура умер в среду от ранений, полученных при нападении в районе города Джалалабад на востоке Афганистана. Его автомобиль попал в засаду, которую устроили неизвестные лица. Во время нападения были убиты находившиеся вместе с Накамурой пятеро местных жителей - его сотрудник и водитель, а также трое охранников. Тэцу Накамура был доставлен в госпиталь с тяжелыми пулевыми ранениями в грудь. Позже врачи подтвердили его смерть.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил нападение, признавшись, что известие о смерти Накамуры при таких обстоятельствах шокировало его.

Доктор Накамура из японского города Фукуока многие годы занимался благотворительной и медицинской деятельностью в Афганистане. В 2000 году во время засухи в этой стране он сумел привлечь средства для строительства оросительных систем в пострадавших районах. В 2018 году правительство Афганистана наградило Накамуру орденом.

Теги
АфганистанЯпония
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