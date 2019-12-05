В Софии стартовала кампания за чистый воздух

СОФИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация болгарской столицы начала реализацию программы по установке фильтров на трубы домашних печей и каминов в рамках кампании за чистоту воздуха. Экологические установки в течение трех лет получат 2000 семей.

"Тестирование, которое проводилось в прошлом году, доказало эффективность методики. При использовании фильтров на дымоходах уровень загрязнения снижается на 80%. Столичная администрация приняла решение монтировать их в домах, которые отапливаются дровами или углем. Именно печи на твердом топливе являются одними из главных загрязнителей атмосферного воздуха в Софии наряду с автомобилями", - сообщила мэр Софии Йорданка Фандыкова во время демонстрации нового оборудования.

Смог в Софии встречается с завидной регулярностью, особенно в осенне-зимний период, в дни, когда отмечается полный штиль. Уровень концентрации мелких пылевых частиц тогда постоянно превышает предельно допустимый показатель, который составляет 50 мкг на кубометр воздуха, в два - три раза.

Медики предупреждают, что грязный воздух опасен как для детей, так и для взрослых, особенно тех из них, кто страдает хроническими заболеваниями. В опасные дни горожан призывают отказаться от своих автомобилей и пересаживаться на городской транспорт. Городская администрация делает бесплатными буферные парковки, которые находятся в районе ключевых станций метрополитена, а дорожная полиция останавливает автомобили, видимо загрязняющие атмосферу.

Воздух в Софии традиционно считается одним из самых грязных в Европе на протяжении всего года. Основным загрязнителем в зимние месяцы здесь является мелкая пыль из-за массового применения печей, а в остальные месяцы - автомобильных газов. Эксперты Еврокомиссии подсчитали, что в течение года из-за загрязнения воздуха в Болгарии преждевременно умирает более 13 тыс. человек, а из-за болезней в среднем пропускается около 2 млн рабочих дней, что приводит к ежегодным финансовым потерям около €3 млрд.