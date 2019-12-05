МИД Болгарии подтвердил, что Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата

СОФИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. МИД России объявил персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в ответ на высылку российского дипломата в конце октября, подтвердило в четверг Министерство иностранных дел Болгарии.

"Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Ей, основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве. Болгарский дипломат имеет тот же ранг, что и российский дипломат в Софии, который был объявлен персоной нон грата в конце октября", - говорится в сообщении болгарского министерства.

Ранее об этом шаге Москвы сообщил ТАСС источник в МИД России.

Как уточнили в МИД Болгарии, объявленный персоной нон грата дипломат покинет РФ в течение 24 часов.

Болгария 29 октября объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого власти страны заподозрили в шпионаже. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил тогда, что Москва рассмотрит ответные меры, "как это принято в дипломатической практике".