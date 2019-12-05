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Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев готов имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Украина готова провести конституционную реформу в части децентрализации по итогам саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже, в рамках которой неподконтрольные сейчас Киеву территории Донбасса могут получить дополнительные полномочия. Об этом в четверг заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, находящийся в Лондоне.

"Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", - процитировало Ермака издание "Европейская правда". При этом помощник Зеленского добавил, что в результате реформы "отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия".

Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак. "По итогам [нормандского] саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона (об особом статусе Донбасса - прим. ТАСС). А в начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону", - отметил Ермак. При этом он добавил, что "среди изменений - в первую очередь имплементация "формулы Штайнмайера".

В новость были внесены изменения (13:54 мск) — добавлена информация по тексту.

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