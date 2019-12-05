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Кризис на Украине

Помощник Зеленского пригрозил построить стену на линии соприкосновения в Донбассе

На такие меры власти Украины готовы пойти, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и об обмене пленными, заявил Андрей Ермак

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Украины построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, если на саммите в нормандском формате в Париже не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и об обмене пленными. Об этом заявил в четверг помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, выступая в Лондоне, где он находится в связи с проведением саммита НАТО.

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"В этом случае мы построим стену и жизнь продолжится <...>, - приводит слова Ермака агентство Reuters. - К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта".

Саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже.

Президент Украины Зеленский заявил в среду, что рассчитывает в ходе саммита в Париже договориться о сроках урегулирования в Донбассе. Он также сообщил, что хочет обсудить на встрече вопрос о сроках передачи Киеву контроля над неконтролируемым сейчас участком границы с РФ в зоне конфликта. Зеленский заявил о готовности обсуждать вопрос о выборах в Донбассе. Он назвал обмен удерживаемыми лицами в Донбассе также одной из тем переговоров и выразил надежду на "большой обмен" до конца текущего года.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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