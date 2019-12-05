Киев предложил поменять представителей Донбасса в составе контактной группы в Минске

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины. Об этом в четверг заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, находящийся в Лондоне.

"Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость, то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории", - цитирует его "Европейская правда". По мнению Киева, добавил Ермак, представителями Донбасса должны быть также лица, которые смогут отразить позицию переселенцев. "Раньше на этих территориях [в Донецкой и Луганской областях] жили 6 млн человек, сейчас осталось 1,5 млн. Другие уехали", - добавил он.

Ермак также подчеркнул, что идея о смене состава представителей Донбасса является новой, но не уточнил при этом, обсуждалась ли она с другими участниками переговоров в Минске. По мнению помощника президента, данная инициатива вполне согласуется с минскими договоренностями, которые предусматривают консультации с представителями неподконтрольных территорий в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины.

В контактную группу в настоящее время входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие представители Донецкой и Луганской народных республик.