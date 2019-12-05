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Лукашенко считает главной задачей нового главы своей администрации сохранение Белоруссии

Экс-глава администрации поделится большим опытом со своим преемником, отметил президент республики

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что главной задачей нового главы его администрации должно быть сохранение страны. Об этом он заявил в четверг после назначения на этот пост первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко.

"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, по кандидатуре нового главы администрации президента было "много обсуждений, разговоров", но решающим в выборе стало то, что Сергеенко в КГБ работал "с проблемами, которыми приоритетно занимается администрация". "Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы, вы очень хорошо этим владеете", - сказал глава государства. "Я долго колебался, перебирая разные предложения. Думаю, для вас это будет работа подходящая. С [председателем КГБ Валерием] Вакульчиком я говорил, предупреждал, что ему придется с главой администрации сотрудничать тесно".

Лукашенко отметил, что экс-глава администрации Наталья Кочанова, которая займется парламентской деятельностью, поделится "большим опытом" с преемником. "В администрации очень тяжелая работа, а [работать] главой администрации - это как на горячей сковородке", - отметил белорусский лидер.

В четверг первый заместитель председателя КГБ Белоруссии Игорь Сергеенко был назначен новым главой администрации президента, а Кочанова направлена в Совет республики (верхняя палата парламента) по президентской квоте.

56-летний генерал-майор Сергеенко около шести лет проработал на посту первого заместителя председателя КГБ Белоруссии. Он родом из Витебской области, в 1984 году с отличием окончил исторический факультет Белорусского государственного университета, затем стал выпускником Академии управления при президенте. В органах госбезопасности Сергеенко с 1988 года. Год назад он был включен в состав рабочей группы по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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