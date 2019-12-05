Турция ратифицировала подписанный с Ливией меморандум по морским зонам

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) ратифицировало в четверг подписанный ранее меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Афин и Каира. Об этом свидетельствуют итоги голосования депутатов.

В голосовании принимали участие 306 политиков, из них 293 высказались в поддержку меморандума.

Утром в четверг меморандум был сначала одобрен Комиссией по международным делам ВНСТ. После этого вечером того же дня состоялось голосование в парламенте.

28 ноября в Стамбуле было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Афин. Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг соглашения, которые заключил с Турцией глава ПНС Фаиз Сарадж.