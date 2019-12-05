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США предложили $15 млн за одного из командующих спецслужбой Ирана "Аль-Кудс"

Как сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, американские власти пытаются получить данные, которые способны помочь сорвать "операции КСИР"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Администрация США предлагает денежное вознаграждение в размере до $15 млн за информацию об одном из командующих спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по имени Абдоллах Реза Шаллахи. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По его словам, речь идет о награде в размере "до $15 млн за информацию о финансовой деятельности, связях и компаньонах Абдоллаха Резы Шаллахи". "Это базирующийся в Йемене командующий спецслужбы "Аль-Кудс" КСИР", - пояснил сотрудник внешнеполитического ведомства США. По его словам, американские власти пытаются получить данные, которые способны помочь США сорвать "операции КСИР".

"Шаллахи обладает длинным послужным списком [организации] нападений на американцев и их союзников во всем мире. Он планировал многочисленные убийства военнослужащих коалиции в Ираке, снабжал оружием и взрывчаткой экстремистские шиитские группировки и планировал вылазку, которая была совершена 20 января 2007 года в Кербеле и привела к гибели пяти американских солдат и ранению еще трех. В 2011 году Шаллахи руководил заговором с целью убийства посла Саудовской Аравии в США Адиля аль-Джубейра и финансировал это", - утверждал Хук.

Теги
СШАИранЙемен
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