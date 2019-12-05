Белый дом назвал решение Пелоси продолжить импичмент попыткой пересмотра итогов выборов

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) начать подготовку официальных обвинений против президента страны республиканца Дональда Трампа в ходе импичмента является попыткой демократов пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года. Такая оценка содержится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома.

"Построенный на обмане импичмент, который проводят демократы, является вопиющей, абсолютно ангажированной в интересах одной партии попыткой пересмотреть результаты свободных и честных выборов. По их собственному признанию, демократы говорят, что вынуждены "объявить импичмент президенту", потому что не способны победить его на выборах", - подчеркивается в документе.

"Распоряжение спикера Пелоси продолжить процесс импичмента, в ходе которого были нарушены все имевшиеся прецеденты, приводит страну к ситуации, при которой конституция будет подорвана самым нелегитимным в нашей истории образом в интересах одной партии", - считают в Белом доме. "Демократы в Конгрессе очевидным образом злоупотребили своей властью, <...> солгали американскому народу и <...> выставили закон на посмешище", - отмечается в заявлении.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.